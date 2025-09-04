대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

나사렛대-천안중앙고 ‘교육 협력’ 맞손

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-09-04 17:52
입력 2025-09-04 17:52
학위과정·평생교육 지원…인재 양성
이미지 확대
나사렛대 평생교육원과 천안중앙고 부설 방송통신고등학교가 협약을 체결했다. 나사렛대 제공
나사렛대 평생교육원과 천안중앙고 부설 방송통신고등학교가 협약을 체결했다. 나사렛대 제공


나사렛대학교는 평생교육원과 천안중앙고등학교 부설 방송통신고등학교가 평생교육 지원 등 지역 인재 양성을 위한 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약 주요 내용은 △학점은행제 학위과정 운영 △평생교육 과정 운영 △학습자 대상 장학금 지원 등을 담고 있다.

양 기관은 방송통신고 졸업생은 나사렛대 평생교육원 학위과정과 평생교육 프로그램을 통해 학업-진로 연계를 원활히 할 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다.

평생교육원 박정열 원장은 “체계적인 학위·평생교육 프로그램을 마련해 학생들의 성장을 지원하겠다”고 강조했다.



나사렛대 평생교육원은 교육부 평가인증 학점은행제 교육기관으로 사회복지학·부동산학·체육학·경영학·문헌정보학 5개 전공 분야 학사학위 과정과 사회복지사·평생교육사·정사서 등 각종 자격 취득을 지원한다.

천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기