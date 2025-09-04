나사렛대-천안중앙고 ‘교육 협력’ 맞손

이미지 확대 나사렛대 평생교육원과 천안중앙고 부설 방송통신고등학교가 협약을 체결했다. 나사렛대 제공

나사렛대학교는 평생교육원과 천안중앙고등학교 부설 방송통신고등학교가 평생교육 지원 등 지역 인재 양성을 위한 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.이번 협약 주요 내용은 △학점은행제 학위과정 운영 △평생교육 과정 운영 △학습자 대상 장학금 지원 등을 담고 있다.양 기관은 방송통신고 졸업생은 나사렛대 평생교육원 학위과정과 평생교육 프로그램을 통해 학업-진로 연계를 원활히 할 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다.평생교육원 박정열 원장은 “체계적인 학위·평생교육 프로그램을 마련해 학생들의 성장을 지원하겠다”고 강조했다.나사렛대 평생교육원은 교육부 평가인증 학점은행제 교육기관으로 사회복지학·부동산학·체육학·경영학·문헌정보학 5개 전공 분야 학사학위 과정과 사회복지사·평생교육사·정사서 등 각종 자격 취득을 지원한다.천안 이종익 기자