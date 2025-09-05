이미지 확대 복원 중인 전라좌수영 거북선 모형 허민 국가유산청장이 3일 전남 목포 국립해양유산연구소를 찾아 복원 사업으로 제작 중인 전라좌수영 거북선 모형을 살펴보고 있다.

국가유산청 제공

2025-09-05 27면

