서울Pn 지방자치 자치뉴스 복원 중인 전라좌수영 거북선 모형 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/09/05/20250905027011 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-05 01:26 입력 2025-09-05 01:26 이미지 확대 복원 중인 전라좌수영 거북선 모형 허민 국가유산청장이 3일 전남 목포 국립해양유산연구소를 찾아 복원 사업으로 제작 중인 전라좌수영 거북선 모형을 살펴보고 있다.국가유산청 제공 허민 국가유산청장이 3일 전남 목포 국립해양유산연구소를 찾아 복원 사업으로 제작 중인 전라좌수영 거북선 모형을 살펴보고 있다. 국가유산청 제공 2025-09-05 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지