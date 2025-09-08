대한매일상회 바로가기
‘7% 할인’ 서울사랑상품권 2755억 규모 발행

김주연 기자
수정 2025-09-08 00:42
입력 2025-09-08 00:42
서울시가 추석 명절을 맞아 지역 경제 활성화를 위해 2755억원 규모의 ‘서울사랑상품권’을 7% 할인된 금액에 판매한다고 7일 밝혔다.

지역상품권은 오는 16일부터 18일까지 3일간 자치구별로 발행한다. 각 자치구의 가맹점에서 쓸 수 있다. 할인율은 국비 지원에 따라 기존 5%에서 7%로 높아졌다. 11개 자치구에서 결제 금액의 2~5%를 상품권으로 돌려주는 ‘페이백(환급) 이벤트’까지 고려하면, 최대 12% 할인 혜택을 받을 수 있다. 중구는 결제 금액의 2%를, 용산·성북·강서·동작·관악은 3%, 서대문·양천·구로·금천·강남구는 5%를 결제일 다음달 상품권으로 환급해준다.

발행일은 ▲16일 용산·용산·서초·중랑·관악·동대문·동작·성북·종로·영등포구 ▲17일 강북·도봉·마포·성동·노원·강동·송파·강서·중구 ▲18일 금천·은평·강남·광진·서대문·양천·구로구 등이다.
thumbnail - 배너

상품권은 서울페이플러스(서울pay+) 앱에서 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있다. ﻿구매 이후 사용하지 않았다면 전액 취소할 수 있고, 현금 구매는 60% 이상 소진한 경우 잔액을 환불받을 수 있다. ﻿

김주연 기자
2025-09-08 21면
