경북도의회, 사회적 고립 은둔 청년과 가족 지원 연구

‘사회적 고립·은둔 청년과 가족지원 연구회’ 연구용역 중간보고회 개최

경북 현안과 설정에 맞는 지원 방안 정책 모색

지난 5일 '경북도 사회적 고립·은둔 청년과 가족 지원을 위한 기본 계획 수립 연구용역' 중간보고회를 개최한 경북도의회 '사회적 고립·은둔 청년과 가족 지원 연구회'(대표 이동업 의원).

경북도의회 ‘사회적 고립·은둔 청년과 가족 지원 연구회’(대표 이동업 의원)는 지난 5일 경북도문화관광공사 회의실에서 ‘경북도 사회적 고립·은둔 청년과 가족 지원을 위한 기본 계획 수립 연구용역’ 중간보고회를 개최했다.연구회의 대표인 이동업 의원은 “2024년 청년의 삶 실태조사에 따르면 국내에 거주하는 고립·은둔 청년의 비율이 불과 2년 전보다 두배 이상 증가하는 수치를 보인다”라며 “이번 연구를 통해 정서적 외로움과 단절속에서 어려움을 겪는 청년과 가족들에게 자립과 회복의 길을 열어주는 계기가 마련되기를 기대한다”고 밝혔다.이번 연구의 책임을 맡고 있는 박균익 연구원((재)한국경제기획연구원)은 ▲지역 현황 및 여건 분석 ▲ 상위계획 및 관련 법규 검토 ▲고립·은둔청년 현황 및 사례분석 ▲FGI, AHP 진행을 통해 정책의 실효성을 높이는 방안이 함께 논의됐다.‘사회적 고립·은둔 청년과 가족 지원 연구회’는 이 대표의원을 비롯해 김대진, 김진엽, 손희권, 서석영, 연규식 의원 등 6명으로 구성됐으며, 11월까지 연구용역을 마무리하고 도의회 차원의 정책 대안 제시와 조례 제정 등 의정활동에 적극 반영할 예정이다.이번 중간보고회는 청년과 가족 지원 사업 발굴을 위한 다양한 의견과 아이디어를 공유하는 중요한 자리였으며, 앞으로도 연구회의 활동이 더욱 활발하게 이뤄질 것으로 기대된다.온라인뉴스팀