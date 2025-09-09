경기융합타운, CCTV AI시스템 도입

실시간 영상 분석 안전사고 대비

2025-09-09 23면

경기도가 수원 광교신도시 내 경기융합타운에 폐쇄회로(CC)TV 인공지능(AI) 감시 시스템을 도입한다. AI가 CCTV 영상을 실시간 분석해 화재, 쓰러짐, 다툼, 군집 형성, 차량 이동 등 특이 상황을 인지하고 관리자에게 알려주는 시스템이다.경기도는 이런 내용을 담은 경기융합타운 CCTV AI 시스템 도입 시범사업을 추진하기로 하고, 이달 설계를 마치고 내년 상반기까지 설치할 계획이라고 8일 밝혔다.시범 사업은 경기융합타운 내 경기도가 관리하는 300여대의 CCTV 중 주요 구간을 선별해 10%가량 적용할 예정이다. 경기융합타운 내 도가 관리하는 CCTV는 소수 인력이 모든 화면을 상시 감시하기 어려운 현실을 보완해 안전 사각지대를 선별적으로 관리하고, 대응 부담을 줄이는 효과도 기대된다.경기도는 기존 CCTV 인프라를 활용함으로써 신규 장비 설치 등 비용을 줄이고, 예산 집행의 효율성을 높이는 동시에 안전성까지 강화할 수 있다고 설명했다.차경환 경기도 건설본부장은 “경기융합타운 내 CCTV AI 시스템 시범 도입 운영 결과와 개선 방향을 점검한 뒤 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.안승순 기자