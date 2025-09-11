충남서 e스포츠로 아시아 청소년 우정 다진다

12~14일 ‘e스포츠 페스티벌’ 개최

충남도는 12∼14일 천안청소년복합커뮤니티센터에서 ‘2025 e스포츠 페스티벌 인 충남’을 개최한다고 10일 밝혔다. 이번 행사는 한류 문화와 e스포츠를 매개로 청소년들이 국경을 넘어 소통과 우정을 쌓기 위해 기획됐다. 도는 지난해 일본 나라현과 시즈오카현, 구마모토현 청소년을 초청해 성과를 거뒀다. 올해는 인도네시아 서바자주 청소년들이 포함됐다.종목은 5명이 팀을 이뤄 진행하는 ‘발로란트’다. 각국에서 치열한 예선을 거친 한국 1개 팀과 일본 3개 팀, 인도네시아 1개 팀이 최강자를 가린다. 참가자들은 경기 후 국내 게임 기업을 방문해 게임 산업 최신 흐름도 체험한다.﻿홍성 이종익 기자