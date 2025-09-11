전남, 세네갈에 ‘재생에너지 마을’ 조성

ODA 선정, 발전설비 등 인프라 구축

2025-09-11 20면

전남도는 한국국제협력단(KOICA) 주관 공적개발원조(ODA) 공모에 선정돼 세네갈 농촌지역에 재생에너지 기반 에너지자립마을 조성에 나선다고 10일 밝혔다. 이 사업은 광역지방자치단체와 한전KDN이 공동으로 추진하는 국내 최초 아프리카 에너지 프로젝트로 전남 재생에너지 기업의 해외시장 진출의 교두보가 될 전망이다.주요 사업은 태양광 등 재생에너지 발전설비와 에너지저장장치(ESS) 구축을 핵심으로 현지 수요에 맞춘 에너지 인프라를 조성하는 것이다. ﻿무안 류지홍 기자