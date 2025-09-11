서울Pn 지방자치 자치뉴스 전남, 세네갈에 ‘재생에너지 마을’ 조성 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/09/11/20250911020006 URL 복사 댓글 0 류지홍 기자 수정 2025-09-11 00:26 입력 2025-09-11 00:26 ODA 선정, 발전설비 등 인프라 구축 전남도는 한국국제협력단(KOICA) 주관 공적개발원조(ODA) 공모에 선정돼 세네갈 농촌지역에 재생에너지 기반 에너지자립마을 조성에 나선다고 10일 밝혔다. 이 사업은 광역지방자치단체와 한전KDN이 공동으로 추진하는 국내 최초 아프리카 에너지 프로젝트로 전남 재생에너지 기업의 해외시장 진출의 교두보가 될 전망이다.주요 사업은 태양광 등 재생에너지 발전설비와 에너지저장장치(ESS) 구축을 핵심으로 현지 수요에 맞춘 에너지 인프라를 조성하는 것이다. 무안 류지홍 기자 2025-09-11 20면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지