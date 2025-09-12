경북도의회, 포항 효자중학교 설립 추진… 학부모 토론회로 ‘힘찬 도약’

지역 숙원사업 넘어 미래 교육 밑그림까지, 소통의 장에서 해법 모색

이미지 확대 지난 11일 포항 효자초등학교 강당에서 열린 ‘포항 효자중학교 설립 학부모 토론회’. 경북도의회 제공

지난 11일 포항 효자초등학교 강당에서 열린 ‘포항 효자중학교 설립 학부모 토론회’가 성황리에 마무리되며, 지역 주민과 함께하는 지역교육 현안 해결의 초석을 다졌다.이번 토론회는 학생들의 원거리 통학 불편 해소와 인근 학교의 과밀학급 해결을 위해 숙원이었던 효자중학교 설립 추진 현황을 살펴보고 더 나은 방향을 모색하기 위한 중요한 첫걸음이었다.이미 2023년 교육부 공모사업 선정과 2025년 4월 행정안전부 중앙투자심사를 통과한 효자중학교는 이제 착공을 향한 마지막 관문만 남겨두고 있다.앞서 손 의원은 이전부터 경북 지역의 더딘 학교 설립에 문제를 제기하며, 2022년 도정질문과 5분 자유발언을 통해 지속적으로 학교 신설 기간 단축을 촉구했다.한편, 효자중학교 건립에는 총사업비 589억원이 투입되어 24학급 규모의 학교와 함께 공영 주차장, 다목적 실내체육관이 들어설 예정이다. 단순한 학교 설립을 넘어, 지역 복합 교육 문화 시설로 자리매김할 것으로 기대된다.이번 토론회에는 손희권 도의원을 비롯해 박용선 도의원, 시의원, 관계공무원 그리고 학부모들이 참석해 활발한 논의를 펼쳤다. 학부모들은 개교 일정 단축, 공사 중 발생할 수 있는 교통 및 학생 안전 문제 등 다양한 질문과 의견을 제시하며 학교 설립에 대한 높은 기대감을 나타냈다.손 의원은 “학부모, 교육 관계자, 지역사회가 함께 머리를 맞대어 지역의 교육 현안을 해결하고 미래 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.또한 학교 설립 과정에 대한 궁금증을 해소하고자 학부모들의 의견을 직접 수렴해 지역사회에 꼭 필요한 학교를 만들겠다는 강력한 의지를 보여줬다.온라인뉴스팀