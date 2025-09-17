“실패는 성장 동력”… 재창업 밀어주는 대전

국내 첫 ‘재도전·혁신캠퍼스’ 개설

2025-09-17 21면

사업 실패 경험자의 재기 지원을 위한 전담 조직이 대전에 처음 만들어졌다.대전시는 국내 첫 재창업 전용공간인 ‘재도전·혁신캠퍼스’를 개설해 운영에 들어갔다고 16일 밝혔다. 재창업 지원을 위한 거점을 확보하면서 지역 내 창업 생태계 선순환 체계 구축에 속도를 내게 됐다.캠퍼스는 총사업비 60억원(국비 40억원)을 투입해 대전스타트업파크 본부 2층에 설치됐다. 대전창조경제혁신센터가 위탁 운영을 맡아 재창업 기업 발굴·육성, 상담·교육, 네트워킹 등 종합 지원에 나설 계획이다.국내외 350건의 실패·성공사례와 실패 제품(39종)과 재창업 성공 등으로 구성된 전시관은 ‘실패는 끝이 아닌 성공의 과정’이라는 메시지를 전달한다. 재창업 기업을 위한 다목적실, 1인 테이블형 연구석, 상담 부스, 영상제작실 등도 설치했다. 캠퍼스에서는 재창업 성공·실패 데이터베이스 구축과 재창업 교육·컨설팅, 사업 전환·사업화 자금 지원, 창업자 네트워킹 등을 운영할 예정이다. 이장우 대전시장은 “재창업은 실패 경험을 자산이자 성장 동력으로 확장하는 중요한 과정”이라며 “재도전 활성화 정책을 통해 지역에 재창업 생태계를 활성화하고 사회 안전망을 강화하도록 지원하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자