해수 유통 vs 수위 유지… 불붙는 새만금 논쟁

환경단체·전북, 호수 관리 두고 마찰

정부 “조력 발전으로 물 흐름 확대”

2025-09-17 21면

새만금 국제공항이 환경문제 등을 이유로 중단될 위기인 가운데 새만금 최대 논쟁거리인 해수유통 확대 여부가 재이슈화될 전망이다. 새만금 내부 호수는 매립 등을 위해 수위가 해수면보다 1.5m 낮다.16일 전북도 등에 따르면 새만금 지역은 기존 하루 한 번이던 해수유통을 2021년부터 2회로 늘렸다. 그러나 환경단체들은 “상시 해수 유통을 하면 ﻿갯벌이 복원되고 바다 생명력 회복의 효과가 있다”고 주장한다. 단체들은 ‘새만금 안쪽 수위가 평균 해수면(0ꏭ) 이상일 때도 새만금 내부 시설에 안전 문제가 발생하지 않는다’는 한국농어촌공사의 배수 갑문 운영 분석 결과를 근거로 제시한다.반면 전북도는 해수유통 확대나 조력발전 추진과 별개로 1.5m 낮은 관리수위의 필요성을 강조한다. 관리수위가 변하면 새만금 개발계획이 전체적으로 틀어져 혼란만 가중될 것이라고 판단한다.정부는 배수갑문 증설 등을 통한 해수유통 확대를 추진한다. 이재명 대통령이 대선 후보 시절 조력발전 등을 검토할 뜻을 밝혔고, 최근 새만금개발청이 이를 실행하고 있다. RE100(재생에너지 100%) 맞춤형 산업단지로 설계하기 위해 ﻿방조제 등을 활용한 재생에너지 발전이 필요하다는 취지다. 김의겸 새만금개발청장은 “﻿﻿수질 개선을 위해 해수 유통을 확대하고, 새만금 기본계획에 조력 발전을 담아 추진하겠다”고 밝혔다. 발전량을 늘리려면 관리수위의 변동이 불가피하다.전북도 관계자는 “현재도 해수유통이 되고 수질도 점차 개선되고 있다”며 “1.5m 낮은 관리수위를 기준으로 모든 계획이 세워진 만큼 이를 유지해야 한다”고 말했다.전주 설정욱 기자