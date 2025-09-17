이지석 광명시의회 의장, ‘대한민국 ESG소비자 브랜드 대상’ 의정 대상 수상

이미지 확대 지난 16일 열린 ‘2025 대한민국 ESG소비자 브랜드 대상’ 시상식에서 의정대상을 수상한 이지석 의장(오른쪽). 광명시의회 제공

이지석 광명시의회 의장이 ESG 가치 확산에 기여한 공로를 인정받았다.이 의장은 지난 16일 한국프레스센터에서 열린 ‘2025 대한민국 ESG소비자 브랜드 대상’ 시상식에서 의정대상을 수상하는 영예를 안았다.‘2025 대한민국 ESG소비자 브랜드 대상’은 환경 보호, 사회적 참여 등의 ESG 원칙을 준수하는 기업과 단체를 발굴해 ESG경영 혁신활동을 확대하고자 마련된 상이다. 지난해에 이어 올해 두 번째를 맞는다.이 의장은 ESG 관련 제도 개선 촉구 등 ESG 전 분야에서 지속가능한 의정 운영을 실천하고 있어 이 같은 상을 받았다.이날 수상소감에서 이 의장은 “뜻깊은 상을 받게 되어 감사하다”라며 ”앞으로도 소통과 협치를 통해 광명시 ESG 기반구축에 최선을 다할 것”이라고 했다.온라인뉴스팀