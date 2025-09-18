수원, 22개 역세권 복합개발… 콤팩트시티 모델로

내년 상반기 전략지구 9곳 착수

용적률 단계 완화, 민간 참여 유도

민선 8기 출범 이후 경제·생활·공간의 ‘3대 대전환’을 내세운 이재준 경기 수원특례시장이 수원형 역세권 복합개발 계획을 발표했다. 이 시장은 17일 ‘수원형 역세권 복합개발 활성화 사업’ 관련 브리핑을 열어 “진행 중인 모든 광역 철도망 구축 사업이 완료되면 수원의 전철역은 22개로 늘어난다”며 “22개 역세권을 복합개발해 전국적인 콤팩트시티 모델로 만들겠다”고 밝혔다.수원시는 역세권 주변 공공개발 사업과 연계성, 대학교와 근접성 등 지역 특성을 고려해 먼저 9개 역세권 230만㎡(약 70만평)를 전략지구로 설정하고, 복합개발 기본계획을 짜고 있다. 우선 내년 상반기에 9개 전략지구의 역세권 복합개발 활성화 사업을 시작해 2030년까지 완공할 계획이다.2040년까지 22개 역세권 복합개발 활성화 사업이 마무리되면 인구는 3만명, 7만평 규모의 생활 사회간접자본(SOC) 공급, 경제 효과 30조원, 고용효과 25만명이 될 것으로 추산된다.수원시 관계자는 “역세권 복합개발사업의 걸림돌이 됐던 용도지역·용적률 규제를 단계적으로 완화해 민간·공공이 적극적으로 참여하도록 유도할 계획이다”고 밝혔다. 역세권 복합개발 활성화 사업 관련 조례는 이번 달 안에 공포될 예정이다.안승순 기자