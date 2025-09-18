울산서 세계 장애 청소년 정보기술 겨룬다

새달 28일부터 20개국서 참가

울산시는 다음달 28일부터 11월 1일까지 동구 현대호텔 바이라한에서 ‘세계 장애 청소년 정보기술대회’(Global IT Challenge for Youth with Disabilities)를 개최한다고 17일 밝혔다.이 대회는 세계 장애 청소년들이 정보기술(IT)을 통해 꿈과 역량을 펼치는 행사다. 이번 대회에는 세계 20개국에서 장애 청소년 100여명을 비롯한 총 300여명이 참가한다.대회는 ‘문서작업 및 발표 능력평가’, ‘비디오 제작 및 편집 능력평가’, ‘자율주행 자동차 프로그래밍 능력평가’, ‘IT 활용 능력 평가’ 등 4개 분야에 걸쳐 열린다. 국제협력 행사 등도 진행된다.올해 대회는 경북 경주에서 열리는 ‘제32차 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 주간 부대행사로 지정돼 국제적인 참여와 관심이 높아질 전망이다. 이를 위해 시는 대회 전담팀을 구성하는 등 본격적인 준비작업에 들어갔다.울산시 관계자는 “이번 대회는 장애 청소년들이 IT를 통해 자립 가능성과 국제적 연대를 경험할 소중한 기회”라며 “울산이 글로벌 포용 도시로 자리매김하도록 전방위적인 지원을 하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자