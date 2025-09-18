이미지 확대 해양보호구역에 쓰레기 ‘산더미’ 지난 16일 전남 신안군 임자면 해양보호구역 해안에 해양쓰레기가 가득 쌓여 있다. 녹색연합은 전수조사 결과 육·해상을 통해 유입되는 쓰레기가 제대로 관리되지 않고 있다고 지적했다.

신안 연합뉴스

2025-09-18 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 16일 전남 신안군 임자면 해양보호구역 해안에 해양쓰레기가 가득 쌓여 있다. 녹색연합은 전수조사 결과 육·해상을 통해 유입되는 쓰레기가 제대로 관리되지 않고 있다고 지적했다.신안 연합뉴스