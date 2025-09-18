서울Pn 지방자치 자치뉴스 해양보호구역에 쓰레기 ‘산더미’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/09/18/20250918018012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-18 01:04 입력 2025-09-18 01:04 이미지 확대 해양보호구역에 쓰레기 ‘산더미’ 지난 16일 전남 신안군 임자면 해양보호구역 해안에 해양쓰레기가 가득 쌓여 있다. 녹색연합은 전수조사 결과 육·해상을 통해 유입되는 쓰레기가 제대로 관리되지 않고 있다고 지적했다.신안 연합뉴스 지난 16일 전남 신안군 임자면 해양보호구역 해안에 해양쓰레기가 가득 쌓여 있다. 녹색연합은 전수조사 결과 육·해상을 통해 유입되는 쓰레기가 제대로 관리되지 않고 있다고 지적했다. 신안 연합뉴스 2025-09-18 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지