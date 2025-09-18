대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

해양보호구역에 쓰레기 ‘산더미’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-18 01:04
입력 2025-09-18 01:04
이미지 확대
해양보호구역에 쓰레기 ‘산더미’
해양보호구역에 쓰레기 ‘산더미’ 지난 16일 전남 신안군 임자면 해양보호구역 해안에 해양쓰레기가 가득 쌓여 있다. 녹색연합은 전수조사 결과 육·해상을 통해 유입되는 쓰레기가 제대로 관리되지 않고 있다고 지적했다.
신안 연합뉴스


지난 16일 전남 신안군 임자면 해양보호구역 해안에 해양쓰레기가 가득 쌓여 있다. 녹색연합은 전수조사 결과 육·해상을 통해 유입되는 쓰레기가 제대로 관리되지 않고 있다고 지적했다.

신안 연합뉴스
2025-09-18 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기