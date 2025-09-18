대한매일상회 바로가기
서대문구, 가을철 은행나무 열매로 시민 불편 없도록 대응

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-09-18 13:50
입력 2025-09-18 13:50

이화여대길, 신촌역로, 통일로에 총 38개의 열매 수집망 설치

이미지 확대
서울 서대문구가 지하철 이대역 주변에 은행나무 열매수집망을 설치한 모습. 서대문구 제공
서울 서대문구가 지하철 이대역 주변에 은행나무 열매수집망을 설치한 모습.

서대문구 제공

서대문구 제공


서울 서대문구는 가을철 은행나무 열매로 인한 악취와 보행 불편 문제에 선제 대응하기 위해 다양한 작업을 시행한다고 18일 밝혔다.

대상은 통일로 등 관내 주요 가로변에 있는 은행나무 ‘암나무’다. 유동 인구가 많은 이화여대길, 신촌역로, 통일로의 은행나무 38그루에 최근 열매 수집망을 설치해 은행이 바닥에 떨어지지 않도록 했다.

이달 23∼25일에는 진동수확기와 고소작업차를 활용해 열매 털기 작업을 실시한다.

구는 근본적인 문제 해결을 위해 주민 불편이 큰 구간의 일부 은행나무 암나무를 열매가 없는 수나무로 교체하는 장기 계획도 진행 중이다. 다음 달 중에 통일로 홍제역 3~4번 출구 주변 암나무 7그루를 수나무로 바꾸어 심을 예정이다.

이성헌 서대문구청장은 “앞으로도 안전하고 쾌적한 가로 녹지환경 조성을 위해 지속적인 관리와 정비에 힘쓰겠다”고 말했다.

서유미 기자
