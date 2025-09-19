광명시의회 연구단체, 자립준비청년 정책 연구 성과 점검

이미지 확대 지난 18일 정책 연구용역 중간보고회를 연 광명시의회 의원 연구단체 광명 자립준비청년 정책연구회(대표 이재한). 광명시의회 제공

광명시의회 의원 연구단체 광명 자립준비청년 정책연구회(대표 이재한)가 자립준비청년 지원 정책 강화를 위해 머리를 맞댔다.연구회는 지난 18일 시의회 운영위원회 회의실에서 정책 연구용역 중간보고회를 열고 그간의 성과를 공유하며 정책의 실효성을 논의했다.보고회에는 연구단체 소속 의원인 이재한·김종오·정지혜·설진서·구본신 의원을 비롯해 시 관계자, 용역 수행기관 연구진 등 15명이 참석했다.회의에서는 자립준비청년의 실제 사례 발표가 이어지며 현실적 어려움과 필요한 지원 사항이 제시됐다.특히 참석자들은 경제적·정서적 지원 강화, 보호 종료 이후 지속 가능한 돌봄 체계 구축 등 연구결과를 중심으로 다양한 의견을 나눴다.이재한 대표의원은 “자립준비청년이 보호 종료 이후에도 지역사회의 일원으로 성장할 수 있도록 실효성 있는 정책 대안을 마련하겠다”며 “일회성이 아닌 지속 가능한 지원체계를 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.한편, ‘광명 자립준비청년 정책연구회’는 오는 11월까지 연구용역을 이어가며 그동안 제시된 의견을 반영해 지원 방안과 관련 조례 개정안을 마련할 예정이다.온라인뉴스팀