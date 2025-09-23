이미지 확대 오늘 추분… 단풍 같은 코스모스 밤낮의 길이가 같아진다는 절기상 추분을 하루 앞둔 22일 경기 구리한강시민공원에 황화 코스모스가 피어 있다.

연합뉴스

2025-09-23 30면

