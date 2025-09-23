서울Pn 지방자치 자치뉴스 오늘 추분… 단풍 같은 코스모스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/09/23/20250923030009 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-23 02:13 입력 2025-09-23 02:13 이미지 확대 오늘 추분… 단풍 같은 코스모스 밤낮의 길이가 같아진다는 절기상 추분을 하루 앞둔 22일 경기 구리한강시민공원에 황화 코스모스가 피어 있다.연합뉴스 밤낮의 길이가 같아진다는 절기상 추분을 하루 앞둔 22일 경기 구리한강시민공원에 황화 코스모스가 피어 있다. 연합뉴스 2025-09-23 30면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지