이지석 광명시의회 의장, 지속가능한 정책 방향 찾는다

수정 2025-09-23 17:53
입력 2025-09-23 17:53
이미지 확대
23일 지속가능한 정책 방향 모색이라는 주제로 정책토론회를 개최한 이지석 의장. 광명시의회 제공
23일 지속가능한 정책 방향 모색이라는 주제로 정책토론회를 개최한 이지석 의장. 광명시의회 제공


광명시의회(의장 이지석)가 광명시 현안과 미래 발전 전략을 논의하기 위해 머리를 맞댔다.

이지석 의장은 23일 광명시평생학습원 1층 강당에서 지속가능한 정책 방향 모색이라는 주제로 정책토론회를 개최했다.

이번 토론회에서는 재건축·재개발, 지하철 노선, 3기 신도시 개발 등 지역 현안이 주요 의제로 다뤄졌다.

먼저 발제에 나선 한동진 바른 재건축·재개발 전국연합 기획실장은‘광명시의 재건축·재개발’이라는 주제로 “노후 주거환경 개선과 도시 경쟁력 강화를 위해 공공성과 지속가능성을 확보하는 정책이 필요하다”고 말했다.

이어 양기대 전 국회의원은 ‘광명시 지하철 노선’을 주제로 “교통 인프라 확충은 시민 생활과 지역 발전을 동시에 이끌 수 있는 핵심 사안”이라며 “실현 가능성과 효율성을 고려한 합리적 노선 검토가 요구된다”고 강조했다.

이어 ‘3기 신도시 오늘과 내일’ 주제로 발표한 이 의장은 “신도시 개발은 수도권 주택 공급과 주거 안정에 기여할 수 있다”며 “교통·교육·환경 등 종합적인 인프라 대책이 병행돼야 한다”고 지적했다.


이 의장은 “이번 토론회가 광명시와 수도권의 지속 가능한 발전 방향을 모색하는 계기가 됐다”라며 “논의된 의견을 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
