새만금 이차전지단지 폐수 처리 ‘동상이몽’

환경부, 염인정 제도 적용해 처리

새만금청, 먼바다로 방류할 계획

군산시, 최적화 공공처리장 신설

2025-09-24 21면

새만금 이차전지특화단지에서 배출되는 폐수 처리 방안을 놓고 환경부와 새만금개발청, 전북 군산시의 입장이 달라 폐수 방류관 설치 공사가 3개월째 중단됐다. 23일 전북자치도에 따르면 새만금 산업단지에 들어설 21개 이차전지 기업이 모두 가동할 경우 하루 9만t의 고염도 폐수가 배출된다.이에 전북환경운동연합 등 지역 시민사회단체와 어민들은 환경오염 방지 대책으로 이차전지 폐수 특성을 고려한 공공폐수처리장 신설을 요구하고 있다.반면, 새만금개발청은 환경오염 모니터링과 수시 점검 등으로 폐수를 관리하고 공동 관로를 설치해 먼바다로 방류할 계획이다. 새만금개발청은 지난 6월 이차전지 폐수를 군산항 인근 바다로 배출하는 길이 4.2㎞의 방류관 공사를 시작했다. 총공사비 244억원을 투입해 내년 6월 완공 예정이다. 공공하수처리장은 사업비가 많이 들어가고 환경부와 협의가 필요해 확답하지 않는 상황이다.환경부는 고염도 폐수에 대해 염 인정 제도를 적용할 방침이다. 민물생물인 물벼룩 대신 발광박테리아 등 해양생물종으로 폐수의 독성을 측정하는 제도다.그러나 군산시가 어민들 민원을 이유로 방류관 공사에 제동을 걸어 이차전지 폐수처리 방안에 변수가 생겼다. 군산시는 새만금개발청이 새만금 마스터플랜에 공공하수처리시설 설치를 반영하지 않을 경우 폐수 방류관 공사를 막겠다는 방침이다. 실제로 군산시는 방류관 설치에 필요한 도로 점사용 허가를 일시 정지해 지난 7월 초부터 석달째 공사가 중단됐다.전북도 관계자는 “군산시와 새만금청이 이차전지 폐수 처리 방안에 합의점을 찾을 수 있도록 중재하나 협의에 어려움을 겪고 있다”고 밝혔다.전주 임송학 기자