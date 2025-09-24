서울 중랑 모아타운 등 5곳 2394세대 공급

용적률 상향 통해 사업성 확보

2025-09-24 21면

서울 중랑구 망우본동 354-2 일대 등에 모두 2394세대를 공급하는 모아주택, 모아타운 사업 5개 지역이 확정됐다.서울시는 지난 22일 제14차 소규모주택정비 통합심의 소위원회를 열고 노후 저층주거지 개선을 위한 모아주택, 모아타운 사업 5개 지역을 확정했다고 23일 밝혔다. 통과된 안건은 중랑구 망우본동 354-2 일대와 구로구 개봉동 270-38 일대의 모아타운, 동작구 사당동 192-1 일대와 강북구 미아동 833-2 일대, 서초구 양재동 18-12 일대 모아주택이다. 주택공급 규모는 2394세대로, 기존 1637세대보다 757세대 늘어난다.중랑구 망우본동 354-2 일대는 모아주택 3개소가 합쳐져 기존 763세대에서 1179세대로 늘어난다. 임대주택 건설로 용도지역이 제2종·3종에서 제3종일반주거지역으로 상향되고, 상한용적률 300%를 확보했다. 구로구 개봉동 270-38 일대 모아타운은 모아주택 2곳을 추진해 기존 635세대에서 848세대로 대폭 확대 공급된다. 용도지역을 제1·2종에서 제2종 일반주거지역으로 상향해 사업성을 확보했다.서유미 기자