미중 정상 숙박 패싱·바가지 요금 암초… 빛바랜 APEC 특수

다음달 31일 경북 경주시에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’를 앞두고 기대했던 숙박·관광 특수가 예상보다 미미할 우려가 나오고 있다. 주요 정상의 타 지역 숙박설과 바가지 요금 등 암초를 만나면서다.23일 경북도와 관광업계 등에 따르면 APEC 정상회의에 참가 예정인 각국 정상과 대표단, 기업인, 언론인 등이 사용할 숙소는 하루 최대 7700실이다.특히 각국 정상 등이 사용할 숙소인 정상급 숙소(PRS)는 35실로, 정상에 25곳을 배정한 뒤 나머지 10곳은 글로벌 경영인 등에 배정될 예정이다. 정상이 묵은 객실이라는 상징성 때문에 경주지역 주요 호텔은 적게는 50억원, 많게는 1700억원을 들여 PRS를 조성 중이다.관건은 정상회의 참석 예정인 미국 도널드 트럼프 대통령과 중국 시진핑 주석이 경주지역 숙소에 머무를지다. 경주 힐튼호텔과 라한셀렉트 경주 호텔 등을 통째로 빌려 숙소로 쓴다는 관측도 나왔다. 하지만 최근 미중은 서울에, 일부 국가는 부산에도 숙소를 준비하는 것으로 전해졌다. 그동안 중국은 국빈급 인사가 한국에 방문할 경우 신라호텔을, 미국은 그랜드 하얏트를 주로 이용했다.경북도 한 관계자는 “경호인력과 실무진 등은 경주지역에 머물겠지만 주요 정상은 다른 곳에서 숙박한 뒤 행사 중간 휴식처로만 이용할 가능성도 있다”며 “참석자 수가 적은 국가는 일부 호텔 한두 개 층을 빌려 사용할 계획”이라고 설명했다.APEC을 앞두고 경호·보안 등을 위한 숙박 제한과 함께 예약이 몰리면서 바가지요금도 나오고 있다. 일부 숙박업소는 평소 대비 9배 이상 가격을 높이면서 관광객 발길을 돌리게 만들고 있다. 이에 경주시는 요금 점검과 대책 마련에 나섰다.지역 관광업계 관계자는 “미중 정상이 직접 머무른 숙소라는 이점이 희석될 경우 APEC에 따른 파급 효과는 크게 줄 것”이라며 “바가지요금 논란도 퍼지면서 좋지 않은 이미지가 각인돼 안타깝다”고 했다.﻿경주 김형엽 기자