광주, KTX 호남선 차별·불공정 해소 촉구

경부선이 운행 횟수·좌석 2배 이상

주말에는 증편도 없어 ‘좌석 전쟁’

주말·명절엔 좌석 많은 열차 투입을

2025-09-24 21면

광주 지역사회와 정치권이 ‘고속열차(KTX) 호남선 운행 차별과 불공정 해소’를 정부에 강력 촉구했다.광주시는 광주시의회, 5개 자치구, 광산구의회, 시민 등과 함께 23일 광주송정역 광장에서 ‘KTX 호남선 차별·불공정 해소 촉구 결의대회’를 열고 KTX 운행 개선안을 정부에 건의했다. 결의대회에는 강기정 광주시장과 박병규 광산구청장 등 30여명이 참석했다.광주시에 따르면 평일 기준 1일 KTX 운행 횟수는 경부선 115회, 호남선 55회로 경부선이 2배 넘게 많다. 공급 좌석은 경부선이 1일 9만 9001석으로, 호남선 3만 7573석보다 2.6배 많다. 주말(금~일) 경부선 KTX는 1일 21회 증편하지만 호남선은 1회 증편에 그친다. 호남선은 주말에도 증편이 없어 ‘좌석 전쟁’이 벌어지고 있다.광주 지역사회와 정치권은 3단계 해법도 제시했다. 단기적으로는 주말과 명절, 피크시간대만이라도 좌석이 많은 KTX 1을 투입하거나 산천 2대를 연결 운행해 좌석 공급을 늘려달라고 요구했다. 또 서대전을 경유하는 열차를 수요가 많은 호남고속 열차에 대체 투입해 줄 것도 요청했다.강 시장은 “호남선 KTX 증편은 더 이상 미룰 수 없는 민생과제로, 불공정 운행 해소는 국민 이동권 보장의 핵심”이라고 지적했다.﻿광주 홍행기 기자