경북도의회, 추석 명절 앞두고 지역사회 따뜻한 마음 전해

지역 사회복지시설 찾아 나눔 실천하며 따뜻한 명절 분위기 조성

이미지 확대 24일 추석을 맞아 장애인복지시설 ‘아네트의 집’을 방문한 김대일 의원. 경북도의회 제공

이미지 확대 24일 추석을 맞아 정신건강 요양시설 ‘대성그린빌’을 방문한 김대일 의원과 의회사무처 직원들. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회는 24일 추석을 맞아 김대일 의원과 의회사무처 직원들이 안동시 와룡면 소재 장애인복지시설 ‘아네트의 집’과 임하면 소재 정신건강 요양시설 ‘대성그린빌’을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.이날 위문에서는 시설의 생활 여건을 살펴보고, 운영 과정의 애로사항을 경청하며 따뜻한 위로와 격려의 말을 전했다. 또한 입소들자의 건강과 일상을 살피며 함께하는 명절의 의미를 더했다.김 의원은 “어느 한 분도 소외되지 않고 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”라며 “앞으로도 복지 사각지대 해소와 민생 중심의 지원 강화에 최선을 다하겠다”고 전했다.경북도의회는 매년 명절마다 도의원과 직원들이 사회복지시설을 찾아 위문 활동을 이어가고 있으며, 앞으로도 현장의 목소리를 의정에 반영하고 지역 복지 정책을 발굴하기 위해 지속적으로 실천해 나가겠다고 밝혔다.온라인뉴스팀