경북도의회, 추석 명절 맞아 온정 나눠

경북도의회 남영숙 의원·사무처 직원, 계림성당 나눔의 집·상주노인요양원 방문해 위문품 전달과 격려

이미지 확대 24일 추석 명절을 맞아 상주노인요양원을 방문한 남영숙 의원과 의회사무처 직원들. 경북도의회 제공

이미지 확대 24일 추석 명절을 맞아 계림성당 나눔의 집을 방문한 남영숙 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 24일 추석 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 함께 관내 구호·자선기관을 방문해 명절의 온정을 나눴다.이날 경북도의회를 대표해 남영숙 도의원이 상주시 소재 계림성당 나눔의 집과 상주노인요양원을 찾아 도의회에서 정성껏 준비한 위문품을 전달하고 관계자들과 입소자들을 위로·격려했다.남영숙 도의원은 시설 곳곳을 둘러보며 입소자들의 생활 환경과 건강 상태를 세심히 살피고, 운영 과정에서 겪는 어려움을 경청했다. 또한 직원들의 노고를 격려하며 “명절을 맞아 모두가 조금이라도 더 따뜻함을 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.이어 남 의원은 “한가위의 정이 입소자 한 분 한 분께도 고루 전해지길 바란다”라며 “경북도의회는 앞으로도 복지 사각지대 해소와 도민 모두가 넉넉하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 지속적으로 관심과 노력을 기울이겠다”고 전했다.온라인뉴스팀