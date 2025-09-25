“세척 쉬운 다회용기에 고객들도 만족… 이번엔 끝까지 성공했으면”

다회용기 배달 매장 가보니

고상남 소림마라 신제주점 대표가 지난 23일 ﻿다회용기와 전용 가방을 보여 주고 있다.

“이번엔 흐지부지 끝나지 않고 끝까지 성공했으면 좋겠어요.”고상남(37) 소림마라 신제주점 대표는 지난 23일 서울신문과의 인터뷰에서 “다회용기 시범 운영 첫날인 지난달 13일부터 용기를 주문해 쓰고 있다”며 이같이 말했다. 소림마라는 다회용기 도입 한 달 만에 주문량이 200건을 넘었다.●매출 많은 곳이 해야 동참할 것 같아 총대고 대표는 “매출액이 많은 매장이 동참해야 다른 업체들도 따라올 것 같아 총대를 멨다”며 “주문이 들어오면 일사천리로 진행돼야 하는데 다회용기를 쓰면 일을 처리하는 과정이 하나 더 생겨 사실 업체 입장에선 반갑지 않고 번거로운 일”이라고 밝혔다.그러나 그는 “고객들도 좋아하고 환경을 생각하는 취지여서 동참하기로 했다”며 “메뉴 특성상 플라스틱 용기는 잘 씻기지 않아 세척해 버리는 게 일이었는데 다회용기는 세척이 쉬워 고객들이 좋아한다”고 전했다.●번거로움도 있지만 환경보호 장점 커장점만 있는 건 아니다. 다회용기를 쓰면 쓸수록, 시간이 흐를수록 단점들이 새어 나오고 있다. 고 대표는 “다회용기가 든 가방은 세탁 후 빛이 바래고 다회용기의 뚜껑 고무실링이 늘어나 밀폐가 잘되지 않아 음식물이 새어 나오는 경우가 있다”며 “불량 다회용기로 인해 고객에게 환불해 준 적도 있다”고 토로했다.●일회용컵 보증금처럼 흐지부지 안 되길고 대표 등 제주 소상공인들은 일회용컵 보증금 제도에서 ‘절반의 패배’를 경험했다. 일회용컵 보증금 제도를 시범 운영하면서 한때 보증금제 이행률이 90%를 넘길 만큼 성공적으로 안착하는 듯 보였으나 정부의 정책이 흐지부지돼 좌절을 겪었기 때문이다.현재 제주 지역 일회용품 보증금제 대상 매장 500곳 가운데 약 54%(약 270곳)가 참여하고 있다. 아직 절반의 성공은 유효한 셈이다. 또한 ﻿자발적으로 참여하는 개인 매장도 49곳이나 된다.제주도는 자발적 참여 매장이 더 늘어날 것이라고 기대한다. 그래서 도는 일회용컵 사용 저감에 기여하는 매장에 30만원 상당의 물품을 추가 지원하고 있다. 강애숙 제주도 기후환경국장은 “힘든 여건 속에서도 순환경제 사회 조성에 적극 동참하는 매장들의 노력에 감사드린다”며 “소비자의 친환경 실천과 점주의 적극적인 참여가 소상공인의 회복과 성장, 환경보호로 이어지길 기대한다”고 말했다.글·사진 제주 강동삼 기자