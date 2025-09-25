권광택 경북도의원 “경북, 한의약으로 도민 건강과 지역경제 함께 키워”

한의약 연구·산업·건강 증진 종합 지원체계 마련

권 의원, ‘경북도 한의약 육성 조례안’ 대표발의

이미지 확대 권광택 경북도의원

권광택 경북도의회 의원(국민의힘, 안동)은 지난 23일 기획경제위원회에서 한의약 육성과 발전 기반 조성을 위해 ‘경북도 한의약 육성 조례안’을 발의했다.조례안은 한의약 육성계획의 수립·시행을 비롯해 한의약을 활용한 건강증진 및 치료 사업, 한의약 연구와 한약 시장 지원·육성 등을 추진함으로써 지역 한의약 산업의 경쟁력을 강화하고자 하는 내용을 담고 있다.한의약 산업은 국제적으로도 성장 가능성이 매우 크다. 업계에 따르면 한의약을 포함한 보완대체의약 글로벌 시장 규모는 2024년 1546억 달러에서 2034년에는 1조 2827억 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 경북도의 대응과 준비 역시 중요한 시점에 와 있다는 평가다.권 의원은 “이번 조례안은 한의약 산업을 체계적으로 육성하는 동시에, 한의약을 활용한 건강증진 및 치료사업을 통해 고령층의 만성질환 관리와 건강한 노후 지원은 물론 난임·산후 회복과 아동 면역력 강화에도 활용될 수 있다”면서 “이러한 사업들은 초고령화와 저출생이라는 우리 사회의 중요한 과제 해결에도 기여할 수 있을 것”이라고 강조했다.온라인뉴스팀