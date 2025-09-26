서울Pn 지방자치 자치뉴스 오늘 서울도시건축비엔날레 개막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/09/26/20250926027007 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-26 01:18 입력 2025-09-26 01:18 이미지 확대 오늘 서울도시건축비엔날레 개막 ‘서울도시건축비엔날레’ 개막 하루 전인 25일 종로구 열린송현 녹지광장에 마련된 대형 조형물 인근에서 관계자들이 마무리 작업을 하고 있다. 서울도시건축비엔날레는 서울시가 2년마다 개최하는 세계적인 건축 문화 교류 행사로 11월 18일까지 54일간 진행된다.연합뉴스 ‘서울도시건축비엔날레’ 개막 하루 전인 25일 종로구 열린송현 녹지광장에 마련된 대형 조형물 인근에서 관계자들이 마무리 작업을 하고 있다. 서울도시건축비엔날레는 서울시가 2년마다 개최하는 세계적인 건축 문화 교류 행사로 11월 18일까지 54일간 진행된다. 연합뉴스 2025-09-26 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지