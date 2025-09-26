대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

오늘 서울도시건축비엔날레 개막

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-26 01:18
입력 2025-09-26 01:18
이미지 확대
오늘 서울도시건축비엔날레 개막
오늘 서울도시건축비엔날레 개막 ‘서울도시건축비엔날레’ 개막 하루 전인 25일 종로구 열린송현 녹지광장에 마련된 대형 조형물 인근에서 관계자들이 마무리 작업을 하고 있다. 서울도시건축비엔날레는 서울시가 2년마다 개최하는 세계적인 건축 문화 교류 행사로 11월 18일까지 54일간 진행된다.
연합뉴스

thumbnail - 배너

‘서울도시건축비엔날레’ 개막 하루 전인 25일 종로구 열린송현 녹지광장에 마련된 대형 조형물 인근에서 관계자들이 마무리 작업을 하고 있다. 서울도시건축비엔날레는 서울시가 2년마다 개최하는 세계적인 건축 문화 교류 행사로 11월 18일까지 54일간 진행된다.

연합뉴스
2025-09-26 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기