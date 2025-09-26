이미지 확대 오늘 서울도시건축비엔날레 개막 ‘서울도시건축비엔날레’ 개막 하루 전인 25일 종로구 열린송현 녹지광장에 마련된 대형 조형물 인근에서 관계자들이 마무리 작업을 하고 있다. 서울도시건축비엔날레는 서울시가 2년마다 개최하는 세계적인 건축 문화 교류 행사로 11월 18일까지 54일간 진행된다.

