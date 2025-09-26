경북도의회, 추석 명절 맞아 따뜻한 이웃사랑 실천
입력 2025-09-26 17:30
윤철남 경북도의원 경북도장애인종합복지관 영양분관·영양군종합자원봉사센터·반디재가노인복지센터 방문
경북도의회는 추석 명절을 앞두고 경북도의원 및 의회사무처 직원이 각 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 따뜻한 정을 나눴다.
경북도의회 윤철남 의원은 26일, 의회를 대표해 영양군에 소재한 경북도장애인종합복지관 영양분관, 영양군종합자원봉사센터, 반디재가노인복지센터를 방문하여 도의회에서 준비한 위문품을 전달했다.
윤 의원은 시설 곳곳을 살펴보면서 애로사항을 청취하고, 헌신적으로 봉사하고 있는 관계자 및 종사자들에게도 격려와 감사를 전하면서 화재예방 등의 안전관리에도 각별한 관심을 기울여줄 것을 당부했다.
윤 의원은 “온가족이 함께하는 추석 명절에 작은 관심과 애정으로, 따뜻한 온정이 전해질 수 있길 바란다”면서 “앞으로도 경북도의회가 사회복지시설과 소외된 이웃에 대한 지속적인 관심과 지원을 통해 따뜻한 지역사회를 조성하는데 노력해나가겠다”라고 밝혔다.
