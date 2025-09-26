대한매일상회 바로가기
경북도의회, 추석 명절 맞아 온정 전해

수정 2025-09-26 17:39
입력 2025-09-26 17:39

경북도의회 이우청 의원, 사무처 직원 김천 나눔복지센터, 나래지역 아동센터, 한솔재가복지센터 방문

이미지 확대
이우청 의원은 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다. 경북도의회 제공
이우청 의원은 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다. 경북도의회 제공


경북도의회는 추석 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.

24일은 경북도의회를 대표해 이우청 도의원(국민의힘·김천)이 김천시 남산동에 위치한 나눔복지센터와 성내동에 위치한 나래지역아동센터 두 곳을 방문했고, 26일은 황금동에 위치한 한솔재가 복지센터 한 곳을 방문하며 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

이 의원은 시설관계자로부터 운영에 따른 어려움을 경청하며 “급격한 물가상승으로 인해 시설운영에 많은 애로사항이 있을 것으로 생각된다”라며 “사회취약계층 분들의 삶의 질이 더 나아질 수 있도록 두루 살피겠다”라고 했다.
또한 경북도의회에서도 소외된 이웃들이 복지사각지대에 놓이지 않도록 세심히 살피도록 하겠다”고 전했다.

온라인뉴스팀
