권광택 경북도의원, 추석 맞이 사회복지시설 방문으로 따뜻한 사랑나눔 실천

이미지 확대 26일 나천복지회 아름다운마을을 방문한 권광택 의원. 경북도의회 제공

이미지 확대 26일 대성재활센터를 방문한 권광택 의원. 경북도의회 제공

권광택 경북도의회 행정보건복지위원장(국민의힘, 안동)은 26일 의회사무처 직원들과 함께 안동시 임하면 소재 대성재활센터와 나천복지회 아름다운마을을 찾아 민족 대명절인 추석맞이 위문품을 전달하고 입소자와 함께 따뜻한 나눔의 정을 나눴다.이날 사회복지시설을 둘러보며 입소자들의 일상생활에 불편함이 없는지 세심히 살피는 등 관계자들과 함께 시설에 대한 전반적인 복지 환경과 안전 점검도 챙겼다.또한 시설 관계자들과 면담의 시간을 갖고 시설에서 생활하시는 어르신, 장애인들이 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 평소보다 더 애쓰고 계시는 종사자분들의 노고를 격려했다.권 의원은 “추석 기간 중 한 분이라도 소외되는 주민이 없도록 주위 이웃들을 돌아보는 따뜻한 추석이 됐으면 한다”며 “사회소외계층에 대한 복지 정책이 더 실효성 있게 추진될 수 있도록 정책의 접근성 향상 방안 모색과 복지 사각지대 해소를 위해 최선을 다하겠다”고 방문 소감을 전했다.온라인뉴스팀