배진석 경북도의원, 추석 맞아 온정 나눔

수정 2025-09-29 16:55
입력 2025-09-29 16:55

경주시립노인전문요양병원·리어카무료급식소 방문해 위문품 전달

이미지 확대
29일 '경주시립노인전문요양병원'을 방문한 배진석 부의장. 경북도의회 제공
29일 ‘경주시립노인전문요양병원’을 방문한 배진석 부의장. 경북도의회 제공


배진석 경북도의회 부의장은 29일 추석 명절을 앞두고 경주시 소재 ‘경주시립노인전문요양병원’과 ‘리어카무료급식소’를 찾아 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

경주시립노인전문요양병원은 치매·중풍 등 장기 요양이 필요한 어르신들을 돌보는 지역 대표 노인 전문기관으로, 배 부의장은 환자들의 빠른 쾌유를 기원하며 의료진과 종사자들의 노고를 격려했다.

이미지 확대
29일 리어카무료급식소를 방문한 배진석 부의장. 경북도의회 제공
29일 리어카무료급식소를 방문한 배진석 부의장. 경북도의회 제공


리어카무료급식소는 지역 내 소외계층과 어르신들에게 무료로 음식을 제공하는 민간 운영 급식소로, 시도의 지원 없이 후원자와 자원봉사자들의 도움으로만 운영되고 있다. 배 부의장은 자원봉사자들과 함께 음식을 나누고 손수 식기 세척에 동참하며 이웃들과 따뜻한 시간을 보냈다.


thumbnail - 배너

배 부의장은 “짧은 시간이지만 살가운 말 한마디와 작은 나눔이 큰 힘이 된다”라며, 도의회에서도 소외된 이웃들이 복지 사각지대에 놓이지 않도록 세심히 살피겠다고 전했다.

온라인뉴스팀
