백순창 경북도의원, 추석 맞아 구미시 양포동 행복나무지역아동센터 위문

백순창 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 백순창 의원(국민의힘, 구미)은 지난 26일 민족 대명절 추석을 맞아 구미시 양포동 소재 행복나무지역아동센터(센터장 박경상)를 방문, 도의회를 대표해 준비한 위문품을 전달하고 아동 및 종사자들과 따뜻한 정을 나눴다.이날 백 의원은 시설을 둘러보며 아이들의 생활환경을 세심히 살피고, 박경상 센터장을 비롯한 종사자들과 면담을 갖고 운영상 애로사항을 청취했다. 아울러 명절을 앞두고 헌신적으로 돌봄과 교육을 이어가는 종사자들의 노고를 격려했다.백 의원은 “어려운 여건 속에서도 아이들을 내 자식처럼 돌봐주시는 센터장님과 종사자들께 감사드린다”라며 “특히 양포동은 젊은 세대가 많이 거주해 아동복지 수요가 꾸준히 증가하고 있는 만큼, 지역 아동센터에 대한 정책적 지원이 더욱 중요하다”고 강조했다.또한 “앞으로 의회 차원에서 아동센터 운영 실태를 지속적으로 살피고, 아이들이 행복하게 성장할 수 있도록 제도적 보완과 지원 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀