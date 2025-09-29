대한매일상회 바로가기
경북도의회, 추석 명절 맞아 온정 전해

수정 2025-09-29 17:29
입력 2025-09-29 17:29

경북도의회 조용진 의원과, 의회사무처 직원 성요셉마을 방문

29일 성요셉마을을 방문한 조용진 의원. 경북도의회 제공
29일 성요셉마을을 방문한 조용진 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 조용진 의원(김천3, 국민의힘)은 2025년 추석 명절을 맞아 29일 김천시 소재 장애인복지시설인 성요셉마을을 방문했다.

이날 조용진 의원은 경상북도의회를 대표해 위문품을 전달하고, 시설 관계자들을 격려하며 운영 현황을 살폈다. 이어 종사자들의 노고에 감사를 뜻을 전하고, 장애인들이 지역사회에서 더불어 살아갈 수 있도록 따뜻한 관심과 지원을 지속하겠다고 밝혔다.
조 의원은 “명절은 모두가 따뜻한 정을 나누는 시간인 만큼, 어려운 이웃을 돌아보고 함께하는 것이 큰 의미가 있다”며 “매년 복지시설을 찾아 장애인분들과 소통하며 작은 위로와 희망을 전하고 있다. 앞으로도 현장의 목소리를 귀담아듣고 도민들의 삶의 질을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

온라인뉴스팀
