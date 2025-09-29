대한매일상회 바로가기
경북도의회, 추석 명절 맞아 온정 전해

수정 2025-09-29 17:32
입력 2025-09-29 17:32

경북도의회 최병근 의원과, 의회사무처 직원 한걸음어린이집 방문

이미지 확대
29일 한걸음어린이집을 방문한 최병근 의원. 경북도의회 제공
29일 한걸음어린이집을 방문한 최병근 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 최병근 의원(김천1, 국민의힘)은 2025년 추석 명절을 맞아 29일 김천시에 위치한 사회복지법인 한걸음어린이집을 찾아 따뜻한 나눔의 시간을 가졌다.

이날 최 의원은 경상북도의회를 대표해 위문품을 전달하고 시설을 둘러보며 관계자들을 격려했다.

또한 운영 현황을 점검하는 한편, 아이들을 위해 헌신하고 있는 종사자들의 노고에 깊은 감사를 전했다. 이어 “아이들이 안전하고 행복한 환경에서 성장할 수 있도록 앞으로도 지속적으로 관심을 기울이고 지원을 이어가겠다”고 약속했다.
최 의원은 “추석은 이웃 간의 따뜻한 정을 나누는 뜻깊은 명절인 만큼, 아이들이 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 함께하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 사회복지 현장을 직접 찾아 관계자들의 목소리에 귀 기울이고, 아이들과 가정이 희망을 가질 수 있도록 도민 복지 향상에 최선을 다하겠다”고 전했다.

온라인뉴스팀
