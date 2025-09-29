이충원 경북도의원, 추석 명절맞이 나눔 실천

이미지 확대 29일 봉양햇빛마을을 방문한 이충원 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 추석 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.29일 경북도의회를 대표해 이충원 도의원이 의성군 소재 봉양햇빛마을을 찾아 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.또한 사회복지시설을 방문해 시설을 꼼꼼히 둘러보고 시설 관계자들과 직접 소통하며 현황 점검을 했다. 또한 시설에 종사하고 있는 근무자들과 소통하는 자리를 가지고 애로사항을 청취하며 격려와 감사의 말씀을 전했다.이 의원은“민족 최대의 명절인 추석을 앞두고 지역 어르신들 및 취약계층의 도민들께 직접 마음을 전할 수 있어서 뜻깊은 시간이었다”라며 “도의회에서도 꾸준히 복지시설 및 소외 계층에 대한 애정과 관심을 갖고 소통을 강화할 것이며, 소외되고 어려움에 처해있는 지역민들에게 도움이 될 수 있는 의정활동을 앞으로도 펼치겠다”라고 전했다.온라인뉴스팀