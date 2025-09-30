경주 APEC 회의엔 언어장벽 사라진다

정상 숙소 등 주요 거점에 AI 번역기

다음달 말 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’가 열리는 경북 경주시에선 언어장벽이 허물어질 전망이다.경북도와 경주시 등은 APEC 정상회의에 21개 회원국 참가단을 비롯해 외국인 관광객 등이 몰리는 만큼 빈틈없는 통역 시스템을 구축하고 있다고 29일 밝혔다.정상들을 위한 숙소 12곳과 김해공항, 경주역 등 주요 거점에 회원국 언어 모두를 통번역할 수 있는 인공지능(AI) 기반 통번역기를 설치한다. 일반 참가자 숙소에는 일대일 실시간 통역이 가능한 단말기를 제공한다.월드 음식점 150곳을 선정해 다국어 메뉴판과 통번역기를 비치하고, 택시 1000여대에도 AI 통번역기를 마련해 편의를 제공한다. 언어·문화단체인 ‘bbb코리아’는 300여명의 특임봉사단을 꾸려 경주지역 곳곳에서 통역을 돕는다.경찰은 외국인 위급상황에 대비해 112외국어 통역센터를 중심으로 다누리콜센터, 한국관광공사 콜센터 등과 연계해 대응할 방침이다.﻿경주 김형엽 기자