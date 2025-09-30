대한매일상회 바로가기
이선희 경북도의회 기획경제위원장, 따뜻한 나눔 손길

수정 2025-09-30 16:34
입력 2025-09-30 16:34

사회복지법인 오복누리원 주간보호센터 시설종사자 격려

이미지 확대
30일 오복누리원 주간보호센터를 방문한 이선희 위원장. 경북도의회 제공
30일 오복누리원 주간보호센터를 방문한 이선희 위원장. 경북도의회 제공


경북도의회 이선희 기획경제위원장은 민족 고유의 명절인 추석을 맞아 30일 청도군 청도읍에 소재한 사회복지법인 오복누리원 주간보호센터를 방문, 시설종사자들을 격려하고 위문품을 전달하는 등 온정을 나눴다.

이날 복지시설을 방문한 이 위원장은 “민족 고유의 명절인 추석을 맞아 우리 주위에 어렵고 힘든 이웃이 없는지 돌아보고 살피는 것이 주민을 대표하는 도의원의 본분”이라면서 “노인복지시설을 이용하는 어르신들에 대한 사회적 관심과 정책적 지원을 확대하는 데 더욱 노력하겠다”고 말했다.
또한 시설종사자들의 애로사항을 청취하고 환담을 나누면서 힘든 여건 속에서 일하고 있는 종사자들을 격려하며, 복지시설 곳곳을 세심히 살펴보고 시설물 안전관리 등에 각별한 관심을 가져줄 것을 당부했다.

온라인뉴스팀
