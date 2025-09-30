박창욱 경북도의원, 추석 명절 맞아 봉화군 노인복지관 방문

이미지 확대 지난 29일 봉화군 노인복지관을 방문한 박창욱 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회는 지난 29일 다가오는 추석 명절을 맞아 박창욱 도의원과 의회사무처 직원들이 봉화군 노인복지관(관장 전명우)을 방문해 명절의 따뜻한 정을 나눴다.박 의원은 위문품을 전달하고 관계자들을 격려하며, 어르신들의 복지 향상을 위한 정책적 노력을 다짐했다. 또한, 명절을 앞두고 헌신적으로 돌봄과 교육을 이어가는 종사자들의 노고를 격려했다.박 의원은 “어려운 여건 속에서도 어르신들을 내 부모님처럼 돌봐주시는 복지관 관계자분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “특히 봉화군은 고령 인구 비중이 높아 노인복지 수요가 지속적으로 증가하고 있는 만큼, 지역 노인복지시설에 대한 정책적 지원이 더욱 중요하다”고 강조했다.또한 “이번 방문을 통해 봉화군 노인 복지의 현황을 직접 살펴보고, 어르신들의 복지 향상을 위한 정책적 노력이 더욱 필요함을 실감했다”면서 “앞으로도 지속적인 관심과 지원을 통해 노인들이 행복한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀