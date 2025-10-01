개천절에만 23만명 인파… 인천공항 ‘긴장’

3~12일 연휴 245만명 이용 전망

추석 연휴가 시작되는 3일 인천국제공항에 역대 최다 인파가 몰릴 것으로 예상된다.인천공항공사는 3~12일 총 245만 3000명, 하루평균 22만 3000명이 인천공항을 이용할 것으로 예측했다고 30일 밝혔다.기존 성수기 최다 실적인 올해 하계 성수기(하루평균 21만 8000명) 대비 2.3% 증가해 기존 기록을 갈아치울 전망이다. 또 지난해 추석 연휴(하루평균 20만명)보다는 11.5% 많다.연휴 첫날인 3일엔 23만 9000명이 몰려 2019년 8월 4일 기록한 하루 최다 기록 23만 4171명을 넘어설 전망이다. 인천공항에서 출발하는 인원이 가장 많은 날은 3일(12만 9000명), 도착하는 인원이 가장 많은 날은 12일(12만 4000명)이다.공사는 이 기간을 특별교통대책기간으로 정하고 공항 혼잡 등 불편이 없도록 관계기관 합동 특별대책을 시행한다. 다만 공사 자회사 노조가 1일부터 무기한 파업을 예고하고 있어 긴장하고 있다.공사 관계자는 “노조가 파업하면 비상대응체계를 가동해 실시간 상황관리를 강화할 것”이라며 “필수유지업무 인원과 대체인력을 투입해 정상적인 공항 운영에 만전을 기할 것”이라고 말했다.강남주 기자