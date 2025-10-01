매출 없어도 5000만원 대출… 경기, 청년 창업에 특례보증

대한매일상회 바로가기
안승순 기자
수정 2025-10-01 00:13
입력 2025-10-01 00:13
경기도와 경기신용보증재단이 청년 창업 기업의 안정적인 성장과 도전적인 창업 환경을 조성하기 위해 300억원 규모의 ‘청년 창업 더 힘내GO 특례보증’을 시행한다.

지난 8월 26일 열린 양주시 청년 현장간담회에서 “‘매출실적은 없으나 기술력과 잠재력이 우수한 청년 창업 기업이 대출받을 수 있도록 제도를 개편해 달라”는 건의받은 후 김동연 경기지사가 즉석에서 시행 방안 마련을 지시했다.

‘청년 창업 더 힘내GO 특례보증’ 지원 대상은 대표자가 39세 이하, 창업 7년 이내 기업이다. 창업 초기 매출 실적이 없는 기업 중 신용등급 5등급 이상인 경우 신용등급별로 2000만원에서 4000만원까지 보증 지원한다. 잠재력 우수기업과 도정 연계 창업 기업 등 우대지원 대상은 5000만원까지 지원받을 수 있다.

보증조건은 일반지원 대상은 보증 비율 90%와 고정 보증료율 연 0.9%를 적용하고, 우대지원 대상은 보증 비율 95%와 보증료율 연 0.8%가 적용된다. 경기신용보증재단 28개 영업점 및 4개 출장소 또는 모바일앱 이지원을 통해 온오프라인으로 신청할 수 있다.

안승순 기자
2025-10-01 21면
