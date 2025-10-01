서울Pn 지방자치 자치뉴스 강릉 가뭄이 남긴 ‘산더미 생수병’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/10/01/20251001021012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-01 00:14 입력 2025-10-01 00:14 이미지 확대 강릉 가뭄이 남긴 ‘산더미 생수병’ 30일 강원 강릉시 자원순환센터에 가뭄 여파로 배출된 생수 페트병이 쌓여 있다. 9월 1~19일 배출량은 27t으로, 지난해 같은 기간보다 2.1배 늘었다.강릉 연합뉴스 30일 강원 강릉시 자원순환센터에 가뭄 여파로 배출된 생수 페트병이 쌓여 있다. 9월 1~19일 배출량은 27t으로, 지난해 같은 기간보다 2.1배 늘었다. 강릉 연합뉴스 2025-10-01 21면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지