강릉 가뭄이 남긴 ‘산더미 생수병’

수정 2025-10-01 00:14
입력 2025-10-01 00:14
강릉 가뭄이 남긴 ‘산더미 생수병’
강릉 가뭄이 남긴 ‘산더미 생수병’ 30일 강원 강릉시 자원순환센터에 가뭄 여파로 배출된 생수 페트병이 쌓여 있다. 9월 1~19일 배출량은 27t으로, 지난해 같은 기간보다 2.1배 늘었다.
강릉 연합뉴스

30일 강원 강릉시 자원순환센터에 가뭄 여파로 배출된 생수 페트병이 쌓여 있다. 9월 1~19일 배출량은 27t으로, 지난해 같은 기간보다 2.1배 늘었다.

강릉 연합뉴스
2025-10-01 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
