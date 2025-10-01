이미지 확대 강릉 가뭄이 남긴 ‘산더미 생수병’ 30일 강원 강릉시 자원순환센터에 가뭄 여파로 배출된 생수 페트병이 쌓여 있다. 9월 1~19일 배출량은 27t으로, 지난해 같은 기간보다 2.1배 늘었다.

강릉 연합뉴스

2025-10-01 21면

