경기 버스요금 오르나… 노사 협상 타결

준공영제 임금 8.5% 인상 합의

민영제 노선은 월 40만원 올려

2025-10-02 19면

경기도 버스 노사가 밤샘 협상 끝에 큰 폭의 임금 인상에 합의하면서 예고됐던 전면 파업은 1일 새벽 철회됐다. 하지만 그 부담은 고스란히 도민이 떠안게 됐다.경기도버스노조협의회는 전날부터 이날 오전 6시까지 경기지방노동위원회에서 경기도버스운송사업조합과 14시간 동안 최종 조정회의를 진행했다.노사 양측은 한 발씩 양보해 준공영제 노선은 운전기사의 임금을 8.5%, 민영제 노선은 월 40만원 인상하는 데 합의했다. 민영제의 열악한 근무 여건을 개선하기 위해 2027년 1월 1일부터 민영제 노선도 준공영제와 동일한 임금·근로체계로 전환하기로 했다.협상은 자정 무렵 결렬 위기까지 갔지만, 결국 ‘임금 대폭 인상’으로 마무리됐다. 버스회사 인건비 부담은 요금 인상으로 보전된다. 경기도는 이미 지난 8월 소비자정책위원회 심의를 거쳐 요금 인상안을 확정했다. 오는 25일부터 시내버스는 1450원에서 1650원으로, 좌석형은 2450원에서 2650원으로 오른다. 직행좌석형은 2800원에서 3200원으로, 경기순환버스는 3050원에서 3450원으로 인상된다.노사 모두 한발씩 양보했다고 하지만, 사실상 협상의 결론은 시민 부담 전가였던 셈이다.이번 협상에서 막판까지 쟁점이 된 것은 서울 버스와의 임금 격차 해소 방식이었다. 지난해 노사는 내년까지 서울 버스와 동일 임금을 맞추기로 합의했는데 계산 방식 등의 차이로 격차가 발생해 이를 조율하는 데 상당한 시간이 소요됐다.한상봉 기자