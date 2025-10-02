송파 거여새마을, 1678가구 친환경 단지 조성

서초 방배15구역 재건축 의결

성북 신월곡1구역 2201가구로

서울 강남권의 대표적인 낙후 지역이었던 송파구 거여새마을이 지하철 3개역과 인접한 1678가구 친환경 주거단지로 거듭난다. 1691가구 규모 서초구 방배15구역 정비계획도 결정됐다. 서울의 마지막 집창촌으로 불리는 신월곡1구역은 2201가구의 복합 주거단지로 탈바꿈한다.서울시는 지난달 30일 열린 제9차 정비사업 통합심의위원회에서 거여새마을구역 공공재개발을 위한 건축·경관·공원·교육·교통·재해 분야를 통합 심의해 조건부 의결했다고 1일 밝혔다. 최고 35층 12개동 공동주택이 임대주택 471가구와 함께 서울지하철 5호선 거여역·마천역, 위례선 마천역 인근에 들어서게 된다.같은 날 지하 5층~지상 25층 규모 공동주택 19개동을 공급하는 내용의 방배15구역 재건축 사업도 조건부 의결됐다. 노후 저층주거 지역을 정비해 공공주택 248가구를 포함해 1~2인 가구부터 대가족까지 맞춤형 주택이 공급된다.서울 성북구 신월곡1구역에 대한 도시정비형 재개발 사업안도 통합심의 문턱을 넘었다. 일대는 지하 6층부터 지상 46층까지 8개동 규모 공동주택과 판매시설, 오피스텔 등 복합개발이 추진된다. ﻿김주연 기자