김창혁 경북도의원, ‘경북도 대중교통 타는 날’ 지정 촉구

대중교통 활성화, 경북의 지속가능한 미래를 위한 필수 선택

이미지 확대 2일 열린 제358회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 하는 김창혁 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 김창혁 의원(구미7, 국민의힘)은 2일 열린 제358회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 ‘경북도 대중교통 타는 날’ 지정을 강력히 촉구했다.이는 대중교통 이용 활성화를 통한 사회적 비용 절감과 도민의 삶의 질 향상, 그리고 지속 가능한 경북도 발전을 위한 중요한 제안이다.김 의원은 “도심의 교통체증과 농촌의 열악한 배차 간격은 대중교통 이용률 감소와 관련 업체의 재정 악화로 이어지는 악순환의 고리”라며 문제를 제기했다. 이 악순환을 보완하기 위해 경북도가 최근 5년간 매년 약 60억원을 지원하는 현실을 언급하며, 근본적인 해결책 마련이 시급하다고 강조했다.발언에 따르면, 자가용 한 대가 평균 1.5명을 수송하는 반면 버스는 40명 이상을 수송해 도로의 효율성을 극대화한다고 밝혔다. 또한, 대중교통 이용은 온실가스 배출량을 크게 줄이는 등 환경 보전에도 기여한다고 덧붙였다.김 의원은 “이러한 환경적, 경제적 가치를 도민들이 직접 체감할 수 있는 상징적 계기가 필요하다”며, ‘경북도 대중교통 타는 날’ 지정을 제안했다. 특히 이날은 지사, 교육감, 도의원을 비롯한 사회 지도층이 솔선수범하여 대중교통을 이용하는 모습을 보여줌으로써, 도민들의 인식 개선을 끌어내는 중요한 출발점이 될 것이라고 강조했다.김 의원은 “대중교통 이용 증가로 인한 관련 업체 수익 증대와 예산 절감이 이뤄질 것”이라며 “절감된 예산을 농촌지역의 배차 간격 단축 및 노선 확대에 재투자한다면, 모두가 편리하게 대중교통을 이용하는 진정한 교통 복지를 실현할 수 있을 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀