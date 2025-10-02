윤철남 경북도의원 “남북9축 고속도로 건설, 제3차 고속도로계획에 반드시 반영되어야”

이미지 확대 2일 열린 제358회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 하는 윤철남 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 윤철남 의원(영양, 문화환경위원회)은 2일 열린 제358회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 남북9축 고속도로 조기 건설과 영양군 도로 인프라 확충의 시급성에 대해 발언했다.윤 의원은 5분 자유발언에서 “남북9축 고속도로는 경북 영천에서 청송, 영양, 봉화를 거쳐 강원 양구까지 이어지는 총 309.5㎞, 사업비 14조 8800억원 규모의 국책사업”이라며 “국가균형발전 차원의 중대한 과제인 만큼 반드시 제3차 고속도로 건설계획에 반드시 반영돼야 한다”고 강조했다.특히 “영양군민이 30분 내 바로 진입할 수 있어 응급환자 이송, 물류·관광 활성화에 획기적 전환이 가능하다”며 “남북9축 고속도로 추진에 경북도가 강원도보다 소극적이라는 지적을 더는 외면해서는 안 된다”고 언급했다.윤 의원은 영양군 도로 인프라 문제도 함께 제기했다. 그는 “청송~영양 간 도로 2단계 사업(답곡리 구간 2.72㎞)은 여전히 용역 단계에 머물러 있고, 영양읍 현리~서부리 965m 구간의 관문도로 4차선 확장 역시 지연되고 있다”며 “이는 군민 모두가 오랫동안 기다려온 숙원사업”이라고 말했다.이어 “의료시설이 부족한 영양군은 응급환자 이송과 산모 진료조차 제때 이뤄지지 못하는 절박한 상황”이라며 “도로 확충은 단순한 불편이 아닌 군민 생존권과 직결된 문제”라고 강조했다.윤 의원은 “남북9축 고속도로 건설과 영양군 도로 확충은 경북 북부권 발전을 좌우하는 핵심 과제”라며 “경북도가 확고한 의지와 전략으로 중앙부처와 국회를 설득해 조기 착공이 실현될 수 있도록 모든 역량을 쏟아야 한다”고 촉구했다.온라인뉴스팀