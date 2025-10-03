메뉴
제주 남방큰돌고래 추석 인사

수정 2025-10-03 00:50
입력 2025-10-03 00:50
이미지 확대
제주 남방큰돌고래 추석 인사
추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오전 제주 서귀포시 대정읍 일과리 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다.
서귀포 연합뉴스
서귀포 연합뉴스


추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오전 제주 서귀포시 대정읍 일과리 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다.

서귀포 연합뉴스
2025-10-03 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
