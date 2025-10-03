서울Pn 지방자치 자치뉴스 제주 남방큰돌고래 추석 인사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/10/03/20251003027009 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-03 00:50 입력 2025-10-03 00:50 이미지 확대 제주 남방큰돌고래 추석 인사 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오전 제주 서귀포시 대정읍 일과리 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다.서귀포 연합뉴스 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오전 제주 서귀포시 대정읍 일과리 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 서귀포 연합뉴스 2025-10-03 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지