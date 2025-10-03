이미지 확대 제주 남방큰돌고래 추석 인사 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오전 제주 서귀포시 대정읍 일과리 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다.

서귀포 연합뉴스

2025-10-03 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오전 제주 서귀포시 대정읍 일과리 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다.서귀포 연합뉴스