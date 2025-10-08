메뉴
장성군, 카드형 장성사랑상품권 할인율·구매 한도 대폭 상향···연말까지

임형주 기자
수정 2025-10-08 09:03
입력 2025-10-08 09:03

카드형 상품권, 12월 말까지 15% 할인···월 200만 원
종이형 상품권, 10% 할인, 월 70만 원 한도 그대로 유지

이미지 확대
전남 장성군 청사
전남 장성군 청사


전남 장성군이 올해 말까지 카드형 장성사랑상품권 할인율을 15%로 상향 조정한다.

카드형 장성사랑상품권 충전 시 10% 할인, 결제 후 5% ‘캐시백’ 적립이 적용돼 총 15% 할인 혜택을 받을 수 있다.

적립금은 지역사랑상품권 휴대전화 앱 ‘착(chak)’에서 ‘캐시백’ 기능을 활성화해 두면 다음번 결제 시 자동으로 차감된다.

상품권 구매 한도도 월 70만 원에서 200만 원으로 대폭 늘렸다. 단, 종이형 상품권은 건전한 유통환경 조성을 위해 10% 할인, 월 70만 원 한도를 유지한다.



김한종 장성군수는 “일부 면 소재지 하나로마트에서 상품권을 사용할 수 있도록 사용처를 확대했다”며 “지역 상권 활력 제고와 소상공인 매출 증대에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다

임형주 기자
