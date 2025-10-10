무등산 정상 2년 만에 개방… 3000명 가을 만끽

“국가AI컴퓨팅센터 광주 유치를”

강기정 시장, 시민들과 함께 올라

9일 2년 만에 진행된 무등산 정상부 개방행사에서 강기정 광주시장과 시민들이 '국가AI컴퓨팅센터 광주유치'를 기원하고 있다.

광주광역시 제공

2025-10-10

추석 연휴 마지막 날, 9일 단 하루 개방한 무등산 정상부에는 탐방객 3000여명의 발걸음이 이어졌다.2년 만에 진행된 무등산 정상 개방 행사는 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치와 유네스코 세계지질공원 재인증을 기원하고, ‘정상부 완전개방’을 촉구하는 시민들의 열망에 부응하고자 마련됐다. 탐방객들은 서석대, 부대 후문, 정상부, 부대 정문으로 이어지는 코스를 따라 오르며 평소에는 볼 수 없었던 무등산의 아름다운 비경에 감탄사를 연발했다.정상에 도착한 시민들은 저마다의 방식으로 특별한 순간을 기념했다. 특히 강기정 광주시장을 비롯한 100여명의 시민들은 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치를 한마음으로 염원했다. 강 시장은 시민들과 함께 정상까지 걸어 올라 “시민들의 염원이 모여 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치로 이어지길 바란다”고 말했다.탐방객들은 “청명한 가을 하늘 아래 무등산 정상에서 깨끗한 광주 도심 전경을 보니 감격스럽다”, “추석 고향에서 특별한 선물을 받았다”, “국가AI컴퓨팅센터 유치에 힘을 보태고 싶다”는 소감을 전했다.무등산 정상부는 지난 1966년 군부대가 주둔한 이후 일반인의 출입이 통제된다. 2011년 첫 개방행사를 시작으로 2023년까지 총 26회 개방해 48만 7000여명이 다녀갔다.﻿광주 홍행기 기자