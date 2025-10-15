당진 기초생활거점시설 ‘순성가치삶센터’ 준공

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 당진시는 15일 순성면 기초생활 거점 조성 사업 거점시설 ‘순성가치삶센터’를 준공했다고 밝혔다.순성면 기초생활거점조성사업은 시가 2020년 농림축산식품부 공모사업 선정에 따라 농촌 생활환경 개선과 지역공동체 활성화를 목표로 추진한 사업이다.40억원이 투입된 이곳에서는 행정복지센터를 활용해 주민 공동체 모임과 생활․문화공간으로 활용할 예정이다.1층에는 작은 도서관, 노인사랑방, 동아리방, 공유주방, 2층에는 다목적강당, 체력 단련실 등으로 구성됐다.당진시는 지난해 농림축산식품부와 농촌협약을 체결해 2028년까지 총사업비 372억 규모의 농촌중심지 활성화 사업과 기초생활거점조성사업을 추진하고 있다.올해 농촌협약 공모사업에도 선정돼 2026년부터 2030년까지 향후 5년간 300억원 이상의 국비를 확보, 농촌지역 정주여건 개선에 박차를 가할 예정이다.당진 이종익 기자