이미지 확대 75세 이상에 무료 독감 예방주사 75세 이상 고령층에 대한 인플루엔자(독감) 무료 접종이 시작된 15일 대구의 한 병원에서 어르신이 독감 무료 예방 접종을 받고 있다.

대구 뉴시스

2025-10-16 20면

